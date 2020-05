© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questa mattina, 19 maggio, Felice Costini responsabile dell’associazione culturale Area Rieti ha consegnato 100 mascherine chirurgiche alla Cisl di Roma Capitale e Rieti. Un gesto che ho accolto con gratitudine, afferma Bianchetti Responsabile della Cisl ed estremamente gradito da parte della nostra Organizzazione Sindacale. Immediatamente abbiamo condiviso con Costini, di dirottare le nuove mascherine agli operatori dipendenti dell’Asm di Rieti.I responsabili di Area Rieti Costini e Iachizzi insieme alla Cisl Roma Capitale e Rieti con il responsabile Bianchetti Paolo e la categoria della Fit Cisl di Roma Capitale e Rieti con il responsabile Arnaldo Proietti ed i suoi delegati aziendali Marco Angher e Massimo Mazzilli, si sono trasferiti presso la sede di Asm in via donatori di sangue dove hanno incontrato il Presidente Regnini al quale hanno consegnato formalmente le mascherine chirurgiche.Bianchetti e Proietti rispettivamente responsabili a Rieti della Cisl e della Fit Cisl dichiarano: «Abbiamo ritenuto opportuno e doveroso donare le mascherine agli operatori dipendenti dell’azienda che sono stati in prima linea in questa fase di emergenza covid19. Tutti gli Operatori dell’igiene urbana, del trasporto pubblico locale, delle farmacie e dell’officina sono stati in prima linea, come lo sono sempre, per garantire i servizi essenziali alla cittadinanza. A loro va un doveroso grazie da parte della Cisl per tutto quello che fanno ogni giorno per i servizi alla città, spesso una abnegazione al servizio che va ben oltre il normale “lavoro”».«L’azienda a nome del suo presidente Regnini ha accolto con grande entusiasmo il gesto ed ha apprezzato l’iniziativa della donazione delle mascherine da parte di Area ed ha lodato l’idea della Cisl di distribuirle agli operatori dell’Azienda Asm al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli operatori dell’azienda stessa. Tale iniziativa ha dichiarato Regnini, va ad aggiungersi allo sforzo quotidiano dell’azienda a tutela della salute dei suoi dipendenti».