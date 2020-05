RIETI - Questa mattina, 13 maggio, il dirigente di Area Rieti Luca Iachizzi ha consegnato una fornitura di mascherine chirurgiche alla dottoressa Anna Carapacchio, F.F. di comandante polizia locale del Comune di Rieti, per gli agenti che quotidianamente prestano servizio nella nostra città.

«I dispositivi - si legge nella nota di Area Rieti - che erano stati donati ad Area Rieti dal responsabile provinciale dell’Asi Rieti Drago Amicarelli, rappresentano un piccolo gesto per ringraziare una categoria che in questi giorni di emergenza è stata chiamata ad operare in prima linea, spesso in condizioni di grande difficoltà».

«La nostra associazione - continua la nota - dopo essersi relazionata con Renzo Gunnella, referente dell’Ugl polizia locale, ha scelto di compiere un atto concreto nei confronti di una categoria spesso dimenticata nei ringraziamenti ufficiali, ma che in questi giorni ha rappresentato una delle prime linee nella lotta al Covid-19, gestendo con intelligenza e professionalità la fase di isolamento dei cittadini».

«Se da una parte governo e Regione non riescono a dare risposte concrete in questa crisi - ha dichiarato il portavoce di Area Rieti Chicco Costini - grande è stato l’impegno di quanti hanno operato sul campo, spesso con direttive confuse, gestendo situazioni complesse. Davanti al fallimento della politica, alla farraginosità della burocrazia, è necessario che i cittadini, le associazioni assumano il proprio ruolo attivo e concreto. Area Rieti non si è tirata indietro, e ha continuato a combattere sia politicamente che concretamente per essere al fianco del proprio popolo. Non ci siamo arresi ne intendiamo farlo, perchè solo se agiremo come comunità potremo rinascere».

