RIETI - Le Amministrazioni comunali di Rocca Sinibalda, Pescorocchiano e Cottanello intendono con la presente ringraziare pubblicamente la Fondazione Tzu Chi che, nei giorni scorsi, ha recapitato presso i nostri comuni 5000 mascherine chirurgiche, a titolo completamente gratuito, per aiutare le nostre comunità in questa fase così delicata di emergenza per la pandemia da Covid19.La Fondazione benefica buddista Tzu Chi (che vuol dire letteralmente "Tzu" amore "Chi" aiuto) ha sede in Taiwan e filiali in una cinquantina di nazioni.La comunità che si raccoglie attorno alla fondatrice è composta soprattutto da monache che si mantengono producendo candele votive, e dedicano la propria giornata alla meditazione, allo studio, alla preghiera, al lavoro manuale. Una vita sobria, scandita da una dieta rigorosamente vegetariana.«Esprimiamo profonda gratitudine per il bel gesto di solidarietà della “Fondazione Tzu Chi” a favore delle nostre comunità. Un gesto carico di amore e che è un esempio di cultura del "dono", di spirito di servizio che - nato a Taiwan – confidiamo diventi "contagioso" anche qui da noi” - dichiarano i sindaci di Rocca Sinibalda Stefano Micheli e di Pescorocchiano Ilaria Gatti - “Ci auguriamo che, ad emergenza finita, sia possibile ospitare presso le nostre comunità i rappresentanti della Fondazione per poter esprimere pubblicamente e insieme alla cittadinanza i nostri ringraziamenti per questo bel gesto».