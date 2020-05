RIETI - Dall’Ordine dei Medici di Rieti, 1900 mascherine FFP2 all’Azienda Sanitaria Locale di Rieti per l’emergenza pandemica Covid-19. Giovedì mattina, 30 aprile, nella sede della Direzione Aziendale di via del Terminillo, la consegna formale della donazione, che l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Rieti ha disposto a favore dell’Azienda Sanitaria Locale, a supporto dell’impiego richiesto dei dispositivi di protezione individuali per gli operatori sanitari impegnati nell’assistenza territoriale.

«Questo gesto non ha la pretesa di risolvere il problema, ma è un primo piccolo segno di aiuto, concreto e di vicinanza agli iscritti - queste le parole del Presidente dell’Ordine Dario Chiriacò. La sinergia vuole rappresentare, in questa fase emergenziale, un gesto di responsabilità e collaborazione tra le Istituzioni, ma soprattutto, vuole essere espressione di vicinanza a tutti gli operatori che si stanno impegnando nei vari settori della sanità e vivono in prima persona l’emergenza in atto».

Il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo ringrazia, a nome dell’Azienda, per questo aiuto concreto e rilevante e, soprattutto, per l’apprezzamento che la donazione rappresenta per tutti coloro che si dedicano, con grande impegno, all’assistenza in ambito territoriale e ospedaliero.

