RIETI - Si moltiplicano le iniziative e gli sforzi da parte di amministrazioni comunali, istituzioni in genere ed associazioni per rispondere, in tempo di emergenza sanitaria come in questo delicatissimo periodo a causa del coronavirus alle esigenze e necessità della popolazione. Una risposta, l’ultima in ordine di tempo arriva a Cantalupo in Sabina dal Centro sociale anziani che ha acquistato presidi medici, in questo caso le mascherine protettive, che non sempre si trovano o se ne hanno a sufficienza.

L'annuncio

Ad annunciarlo, via social, sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Cantalupo la stessa amministrazione comunale con un post nel quale ringrazia per l’iniziativa. “Con una straordinaria prova di generosità, su iniziativa del presidente Giancarlo Di Paola, il Centro Sociale Anziani di Cantalupo ha acquistato 700 mascherine da mettere a disposizione dei cittadini, attraverso il Comune e lo stesso Centro, che ha già iniziato la distribuzione. Le stesse, si andranno ad aggiungere alle ulteriori 1300 che l'amministrazione ha deciso di acquistare, che saranno a disposizione sin dai primi giorni della prossima settimana. Con quelle ricevute dalla Regione Lazio, già distribuite dai volontari nei giorni passati alle attività commerciali e alle persone con problemi di salute diversi, ogni famiglia avrà in dotazione i dispositivi di protezione per far fronte alle prime necessità”.

