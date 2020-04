RIETI - Asm Rieti, raccogliendo anche le istanze del Comune di Rieti, si è attivata per il reperimento di mascherine, guanti e gel disinfettanti vista l'emergenza coronavirus. Una prima fornitura di 1500 mascherine, 1800 guanti e altrettante confezioni di gel disinfettante sono state prontamente messe in vendita, senza alcun ricarico sul costo, presso le farmacie Asm ma le forniture sono andate esaurite nel giro di poche ore in conseguenza dell’eccezionale richiesta. Asm si era già attivata per il reperimento di ulteriori forniture che verranno messe in vendita, ancora una volta senza alcun ricarico, non appena disponibili.

