RIETI - La Lega Rieti vista l'emergenza coronavirus «che purtroppo sta colpendo anche il nostro territorio, accanendosi in particolar modo nei confronti della collettività di Contigliano, ha fornito all'amministrazione del medesimo Comune circa 200 mascherine chirurgiche, faticosamente reperite sul mercato, stante la prestante richiesta del momento. Nella piena consapevolezza che trattasi di ben poca cosa, il partito intende esprimere in tal modo la vicinanza a tutta la comunità - conclude la nota - nella speranza che tutto ció che sta accadendo in questi giorni possa diventare il prima possibile solamente un terribile ricordo».