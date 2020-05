© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sabato 23 maggio, alle 15.30 a piazza Mazzini a Rieti, torneranno per la quarta settimana consecutiva, le mascherine tricolori. Questa volta la manifestazione, che si svolgerà rispettando le norme di sicurezza previste (distanziamento e protezioni) è autorizzata dalla questura.«Contro un governo capace solo di proclami, ma che nessun aiuto concreto ha messo in campo per aiutare commercianti, imprenditori,lavoratori e partite Iva - si legge nella nota - è necessario che i cittadini si riprendano la piazza. Il tentativo di ridurre il diritto di manifestare, la volontà di utilizzare l'epidemia per comprimere la libertà individuale è inaccettabile. È ora che il popolo,davanti ad una politica istituzionale inetta, torni a far sentire la sua voce. La mascherina non è un bavaglio, riprendiamoci il nostro futuro. La manifestazione è aperta a tutti gli italiani che non si arrendono».