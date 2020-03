RIETI - Coronavirus, negativo il tampone effettuato sul settantenne di Poggio Mirteto che ieri mattina si era sentito male all'interno dell'Eurospin di Torrita Tiberina.

Ad annunciarlo il sindaco di Torrita, Rita Colafigli dopo che la Direzione sanitaria della Asl di Rieti ne ha comunicato l'esito. L'uomo che era in procinto di fare la spesa si era sentito male ieri mattina accusando crisi respiratorie e un pò di febbre.

Rieti, coronavirus: infermiera reatina a Bergamo "Non sappiamo se troveremo il paziente visto nel turno precedente"

Soccorso, era stato trasportato in Ospedale e Rieti e, visti i sintomi, era stato attivato il protocollo che si riseva per i sospetti casi di contagio da Covid 19 e sottoposto a tampone. Fortunatamente l'esito arrivato da Roma parla di tampone negativo. L'attività commerciale in ogni caso è stata sanificata nella giornata di ieri e oggi è tornata regolarmente perta senza alcun tipo di problema.

