Magliano Sabina, positivo un medico di famiglia: situazione sotto controllo

RIETI - Ancora una volta il covid colpisce un medico di famiglia, categoria che dall'inizio della pandemia si trova in prima linea nell'assistenza ai pazienti sui territori. Questa volta è toccato ad un dottore con studio a Magliano Sabina. In queste ore la Asl sta contattando tutte le persone che il medico ha visitato negli ultimi giorni. Proprio per evitare possibili contagi il medico aveva ridotto al minimo le presenze allo studio tanto da aver posizionato anche uno schedario fuori dalla porta per le ricette.

Gli assistiti, dopo aver contattato telefonicamente il medico, potevano recarsi fuori dallo studio e prendere le prescrizioni senza necessità di entrare a studio. "Sono stato avvisato personalmente dal dottore - dice il sindaco Giulio Falcetta -. Non è necessario creare alcun allarmismo. Il dottore, al quale va il mio augurio per una pronta guarigione, ha sempre ricevuto sempre i suoi assistiti utilizzando tutti i dispositivi di sicurezza previsti per evitare il contagio. L'invito, per tutti coloro che sono stati contattati dalla Asl è di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute".

Ultimo aggiornamento: 18:01

