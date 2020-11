Magliano Sabina, coronavirus: ospiti contagiati nella casa alloggio

RIETI- E’ allarme coronavirus alla Casa alloggio di Magliano Sabina, Il covid-19 non ha risparmiato neanche la struttura Sabina. Già da giorni la Asl, insieme ai medici di base, avrebbero preso le redini della situazione dove, secondo indiscrezioni, tutti gli ospiti, circa una decina, risulterebbero contagiati. Nessuno invece degli operatori, sempre da quanto si apprende da fonti esterne alla struttura, sarebbe oggi positivo. Per cercare di evitare quello che, vista la situazione non si è riusciti evidentemente a scongiurare, già da marzo la cooperativa che gestisce la struttura aveva vietato le visite da parte dei parenti.

