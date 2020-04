RIETI - Il paesino di Lugnola si trova a confine tra il Lazio e l'Umbria, nel comune di Configni, il suo territorio è adagiato sul'ultimo lembo di terra dell'alta Sabina e dista solo pochi chilometri da Terni.



La forte devozione per Maria Santissima di Loreto ha origini antichissime al tempo del coronavirus, la comunità si è ritrovata a non poter festeggiare la ricorrenza della Madonna Santissima di Loreto come era consueto ogni anno, ma ha deciso di omaggiarla attraverso un'iniziativa partita dalla pagina ufficiale del paese che si trova su facebook.

I cittadini residenti e non si sono uniti il 25 aprile scorso accendendo le luci e pregando dalle proprie case conservando cosi il ricordo di un antica tradizione molto sentita. © RIPRODUZIONE RISERVATA