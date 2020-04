Ultimo aggiornamento: 12:50

RIETI - Prosegue l'attività associativa dei Lions Cittaducale. Nonostante l'emergenza sanitaria il consiglio direttivo e l'assemblea del Club di Cittaducale, si sono riuniti in modalità videoconferenza il 21 aprile scorso.Nel corso del Consiglio al quale hanno partecipato i soci si è deliberato di prorogare tutte le cariche del Club per il prossimo anno 2020 - 2021 confermando, quindi, l'avvocato Laura Pitoni alla presidenza e la professoressa Luciana Vecchi segretaria del sodalizio lionistico.«Nel corso del fecondo dibattito che si è sviluppato tra i soci è emerso - si legge nella nota - come in questa particolare contingenza, più forte deve essere la responsabilità sociale nei confronti dei soggetti più deboli. Il dovere della solidarietà sociale resta alle fondamenta dello spirito lionistico orientato verso la riduzione delle diseguaglianze e degli squilibri. I Lions ritengono che impedire l’emarginazione sociale è interesse di tutta la comunità in quanto migliora la qualità della vita e della convivenza ed aumenta le potenzialità stesse di crescita economica e civile».«E' stato, pertanto, deliberata una donazione di duemila euro al Comune di Cittaducale o altra Istituzione territoriale ai fini della promozione ed implementazione del progetto curato dai soci Gentile e Passi per l'assistenza a distanza dei soggetti a rischio ovvero per diverse necessità alimentari per famiglie in difficoltà a causa della situazione creatasi a causa del Covid - 19 - conclude la nota - e una donazione di euro mille alla onlus Loco Motiva a sostegno della ripresa dell'attività del Centro».