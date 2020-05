© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel mese di giugno con la ripresa degli “screening” della mammella, della cervice uterina e del colon retto la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti, riprende la sua attività di collaborazione con l’Asl per la raccolta delle adesioni.Essendo la sede di via dei Salici ancora chiusa in conseguenza delle azioni di prevenzione del Coronavirus, le persone interessate possono telefonare al n. 3895759858 (Gianni Brunelli, incaricato Lilt) o in alternativa al numero verde della Asl 800646999.L’attività degli screening dell’Asl di Rieti è coordinata dal dr. Mario Santarelli, direttore Uoc di Radioterapia, dalla dr.ssa Annalisa Aureli con il personale di segreteria. Partecipano a questa attività il personale della Gastroenterologia per il colon retto, della Radiologia per il mammografico, della Ginecologia e Consultori per la cervice uterina.Frattanto il presidente Enrico Zepponi ha rivolto ai soci e alla collettività tutta, l’invito a scegliere la Lilt quale beneficiaria del 5 per mille in occasione della Dichiarazione dei Redditi, inserendo nel riquadro “Sostegno al Volontariato” il codice fiscale dell’Associazione di Rieti n. 90006160577.