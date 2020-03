Ultimo aggiornamento: 11:34

RIETI - Dopo una attenta riflessione ed una rapida consultazione con i componenti il Consiglio direttivo, il presidente dell’Associazione di Rieti della Lilt dottor Enrico Zepponi ha deciso la sospensione immediata delle visite ambulatoriali e delle attività di segreteria fino a quando le disposizioni ministeriale e la situazione sanitaria la renderanno necessaria.Contestualmente viene rinviata a data da destinarsi la cena sociale prevista per il prossimo 27 marzo.Lo stesso presidente così spiega la sua scelta. «Non ho deciso a cuor leggero – ha detto – e mi sento confortato dal parere unanime dei componenti il direttivo, ma le stringenti disposizioni ministeriali mi hanno convinto che è necessario fare di tutto per contenere il Virus Corona, evitando il più possibile che esso si allarghi anche alle nostre zone. Speriamo di poter riprendere le nostre attività in un tempo quanto più breve possibile».