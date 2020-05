RIETI - Dopo 4 giorni a contagio zero nel Reatino, spunta nuovamente un positivo. E’ un residente di Leonessa, asintomatico e si trova in isolamento domiciliare ma in altro Comune. E’ il sindaco Gianluca Gizzi, a spiegare che il cittadino risultato positivo al test Covid 19, è residente a Leonessa ma domiciliato in altro Comune. Il sindaco aggiunge anche che, di fatto, la persona risultata positiva al tampone, costituisce il primo caso in paese dal momento che, l’alta segnalazione di un positivo leonessano comunicata qualche settimana fa, riguardava un soggetto che da anni viveva in una Casa di riposo in un altro paese.



La nota del sindaco

Nel pomeriggio il primo cittadino di Leonessa Gianliuca Gizzi ha diffuso una nota. «La Asl di Rieti ci comunica la presenza di un caso di positività al Covid-19 tra i nostri concittadini. Il soggetto risulta residente a Leonessa ma è domiciliato altrove. La situazione è sotto controllo. Raccomando sempre e comunque la massima attenzione, l’utilizzo della mascherina e il rispetto scrupoloso delle norme di igiene e delle misure di distanziamento sociale come da disposizioni governative».

