RIETI - Il segretario generale della Filca Cisl Lazio Nord, Francesco Agostino chiede alla Regione Lazio, attraverso l’ufficio speciale per la ricostruzione, di prendere «provvedimenti coraggiosi sui cantieri del cratere, che tutelino imprese e lavoratori».I cantieri del cratere si trovano ad Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri.«Riscontriamo - prosegue la nota - seri problemi a partire dal reperimento dei dispositivi di protezione che prevengano il contagio del cov-19, come guanti e mascherine, le imprese hanno difficoltà nel reperimento dei materiali per le lavorazioni. Inoltre nell’area del cratere insiste un enorme numero di lavoratori che provengono da diverse regioni d’Italia, tra cui quelle più colpite dalla epidemia, e come se non bastasse siamo venuti a conoscenza di più di un caso di positività al contagio del coronavirus di lavoratori impegnati nelle opere di ricostruzione post sisma».