RIETI - «Prendiamo atto dell'inevitabile spostamento dei Campionati Europei Under 18 di Atletica Leggera, come richiesto dal Comitato Organizzatore Rieti2020 - esordisce così il consigliere con delega allo Sport, Roberto Donati in una nota - In questo momento storico la competizione da vincere è quella per la salute di tutti. In questi mesi che ci divideranno dall’evento (la data, infatti, resta ancora da decidere), sarà nostra cura portare avanti tutti i lavori straordinari previsti per lo Stadio “Raul Guidobadi”, la Piscina Comunale all’aperto, il “PalaCordoni” e il Giardino dello Sport situati tutti presso Viale Duprè Thesèider. Circa 3 milioni di euro di lavori che, in qualche modo, serviranno anche a dare ossigeno all'economia sul territorio, come avvenuto per i lavori di manutenzione straordinaria per lo Stadio “Centro Italia”».«In questi giorni, inoltre - prosegue Donati - abbiamo finalmente concluso la ricognizione debiti/crediti tra le associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono gli impianti comunali e il Comune di Rieti. Un lavoro durato più di due anni e mezzo ma che nei prossimi giorni metterà a disposizione delle associazioni sportive aventi diritto circa 100.000 euro, utili per ripartire con l’attività ordinaria appena terminata l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.«Colgo l’occasione - afferma Donati - per ringraziare i dipendenti comunali, specialmente quello del settore impianti sportivi, e il Comitato organizzatore Rieti2020 per il duro e brillante lavoro fatto in questi mesi, e per quello altrettanto impegnativo che sarà da fare in futuro per i Campionati Europei Under 18 che, comunque, anche se non sappiamo ancora quando, si terranno nella nostra Città».«Abbraccio virtualmente tutti i presidenti e gli imprenditori legati al mondo dello sport del nostro territorio, cosciente del fatto che sarà molto dura ripartire con le varie attività sportive, ma assicurando che il Comune di Rieti - conclude Donati - pur con scarse risorse, sarà sempre dalla loro parte».