RIETI - «Riceviamo segnalazioni riguardo il mancato rispetto, da parte di alcune attività della distribuzione alimentare, dell’ordinanza regionale, che impone la chiusura nei giorni feriali alle ore 19 con lavoratori costretti a terminare il proprio turno anche oltre le 20». Lo dicono in una nota Alberto Paolucci, Segretario della Uil di Rieti e della Sabina romana, e Pietro Feliciangeli, Segretario UilTucs di Rieti.«Facciamo richiesta ai sindaci e al presidente della Provincia di Rieti - affermano Paolucci e Feliciangeli - di effettuare controlli, affinché tutti rispettatino le regole. Inoltre rivolgiamo un appello, a quei fortunatamente pochi, direttori o responsabili dei negozi, di prestare più attenzione, in questo delicato momento, alla sicurezza e salute dei lavoratori e clienti, piuttosto che all’incasso giornaliero».«Ricordiamo - concludo Paolucci e Feliciangeli - che gli esercizi di generi alimentari non sono stati chiusi come tutte le altre attività commerciali, per assicurare ai cittadini italiani l’approvvigionamento dei beni di prima necessità. I lavoratori, con forza e coraggio, nonché con grande senso di responsabilità ce la stanno mettendo tutta, le aziende facciano altrettanto. Insieme ce la faremo».