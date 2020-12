Fara Sabina, coronavirus: alunno positivo, la classe della primaria va in quarantena

RIETI - La classe V della scuola primaria di Talocci (nella foto), frazione di Fara in Sabina è stata posta in quarantena. Da quel che si è appreso un alunno della quinta elementare di Talocci è risultato positivo al test antigenico Covid-19.

La classe frequentata dall'alunno è stata posta in quarantena in via precauzionale, in attesa di conoscere i risultati del tampone molecolare che potrebbe anche smentire la positività.

La famiglia dello studente ha prontamente avvertito l’istituto comprensivo di Fara Sabina, cui fa capo il plesso di Talocci, i genitori dei compagni e l’equipe Covid scuola della Asl ha attivato l’iter previsto in questi casi, in attesa di conoscere l’esito del molecolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA