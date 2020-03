© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In riferimento all'Art. 1 (Rientro in Italia) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti, congiuntamente all’Unità di Crisi Covid 19, richiama tutte le persone che in queste ore stanno rientrando in Italia e nello specifico, nel territorio della provincia di Rieti tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, a comunicare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Rieti il proprio ingresso, anche se asintomatici.Gli stessi, in base alla disposizione normativa richiamata, dovranno trascorrere quattordici giorni in isolamento fiduciario, sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Le persone sono obbligate a segnalare con tempestività all'Autorità Sanitaria il loro rientro in Italia contattando il numero verde 800 938 875 o i numeri del Servizio di Igiene pubblica della Asl di Rieti 0746279840 e 0746279839. Si raccomanda la totale adesione alle norme in vigore.