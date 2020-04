L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

RIETI - Coronavirus , la testimonianza della prima infermiera guarita dal coronavirus: «Febbre alta e dolori ma ora sto bene e tornerò al lavoro». Il dolore per non poter vedere i genitori, il timore di contagiare i figli e il marito, la vicinanza ricevuta ma anche il dispiacere per chi l'ha allontanata.