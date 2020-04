© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le organizzazione sindacali mediche e della dirigenza sanitaria - Cisl medici, Uil medici, Uil medici e veterinari, Fesmed, Anaao-Cosmed, Cimo, Aaroi e Fassid - dichiarano «il loro disagio riguardo all’atteggiamento della Asl Rieti rispetto ai propri dirigenti sanitari circa le modalità di distribuzione della indennità Covid»«Le Ooss in sede di concordamento si erano espresse unanimemente per una modalità di distribuzione estensiva che teneva conto del fatto che il de Lellis è divenato di fatto un ospedale misto con grande predominanza di assistenza a pazienti Covid».«Anche i dirigenti medici e sanitari che operano sul territorio operano nella provincia più contagiata del Lazio e tra le più contagiate del centro sud. La tabella di assegnazione delle indennità è stata unilateralmente concepita non tenendo conto della voce di chi giornalmente è sul campo».«Ha prevalso la voce dei buroctrati che da dietro le scrivanie hanno pensato di stilare liste di meritevoli e non. Questo comportamento è inaccettabile ed offensivo e richiede immediata rettifica».