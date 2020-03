RIETI - Prosegue l'attività di igienizzazione del territorio condotta da Asm in accordo con il Comune di Rieti. Da oggi è stato utilizzato anche un ulteriore mezzo rispetto a quelli già in funzione da giorni. Nelle ultime ore gli operatori hanno effettuato l'igienizzazione di Poggio Fidoni Alto, Morini, Cerchiara, Sant'Elia, Fonte Colombo, San Vincenzo, Cupaello e Vazia (zona artigianale e zona parrocchia) mentre in Città l'attività è stata condotta nella zona di Via Porrara e nelle strade limitrofe.









