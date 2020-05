RIETI - L'Atletica Studentesca Milardi riprende l'attività. Ed è davvero un'ottima notizia per tutto il movimento sportivo reatino e non solo. Guidobaldi riaperto oggi, 18 maggio, per gli atleti tesserati e dunque non solo per la decina di big che si sta allenando già da due settimane, tutti rispettando il distanziamento, regola fondamentale vista la pandemia.



Chiaramente tutti gli spazio chiusi sono sigillati, per cui l'atleta arriva già cambiato, svolge la seduta, e va via senza utilizzare alcuno spazio al chiuso, spogliatoi compresi.

Ripresa dell'attività graduale come ovvio che sia: oggi tra piste (riscaldamento e principale) e pedane erano circa in 60 i rossoblù che hanno ripreso confidenza con il tartan. I più grandi, ovvero Allievi (U18), Junior (U20) e Promesse (U23). «Mercoledì sarà la volta dei Cadetti (U16) - conferma il direttore tecnico Alberto Milardi - E se tutto andrà secondo le previsioni lunedì ripartiranno anche Ragazzi (U14) ed Esordienti».

Quindi da lunedì il gran pienone? «Sì - replica Milardi - Ma non nello stesso momento, istituiremo delle fasce orarie, per cui al campo cercheremo di non essere mai più di una sessantina. Faremo un punto anche con gli istruttori».

Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA