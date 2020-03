RIETI - È ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale De Lellis il comandante della caserma della Guardia di Finanza di Antrodoco, dopo essere risultato positivo al test del Coronavirus.

Altri quattro militari della caserma, sui dieci in forza alla stazione, ora sono in attesa del risultato del test e si sono posti in quarantena volontaria.

Al momento, la caserma ha cessato ogni attività e nei prossimi giorni dovrà essere sottoposta a sanificazione.

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA