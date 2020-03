Ultimo aggiornamento: 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una cometa nel cielo di Greccio. La si scorge nitidamente dalla valle e, anche chi percorre la Rieti-Terni (pochi, a dire il vero) può ammirarla in tutto il suo splendore sulla montagna del santuario. E’ la stessa che, tra dicembre e gennaio, ha rischiarato le festività natalizie. Oggi, a poco più di due mesi dall’ultima accensione, i frati francescani hanno deciso di rimetterla in funzione. Tra lo stupore e la gioia dei grecciani, che a quella stella in ferro – lunga 15 metri e alta cinque – sono particolarmente affezionati. “In un momento particolarmente difficile, come quello che stiamo attraversando – spiega il guardiano del convento, padre Francesco Rossi – abbiamo sentito il bisogno di dare un segnale forte alla comunità e ai fedeli. Questa stella è un segno di luce, un messaggio di speranza e un invito alla preghiera”. Resterà accesa tutte le sere, almeno fino a Pasqua. “In questo periodo siamo tutti un po’ più soli, chiusi in casa e lontani da conoscenti e amici – aggiunge padre Francesco –. La stella ci farà compagnia e ci accompagnerà verso tempi migliori”.