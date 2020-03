RIETI - Coronavirus, Greccio attende il risultato dei test per gli ospiti della casa di riposo che ieri mattina è stata interamente posta in quarantena dal sindaco di Greccio Emiliano Fabi.

L'attesa degli esiti

Dopo la notizia pubblicata ieri da Il Messaggero, a ribadire di essere in attesa dei risultati dei tamponi è stato lo stesso Fabi, questa mattina, in un post su Facebook: ieri, Il Messaggero aveva infatti raccontato dell’anziana ospite della casa di riposo che, circa tre giorni fa, era stata trasportata all’ospedale De Lellis a causa di alcuni problemi di salute, ma senza manifestare in quel momento alcun sintomo da Covid-19. Una volta giunta al nosocomio, l’anziana è stata sottoposta a scopo precauzionale al tampone, risultando positiva al virus. Da qui, la decisione del sindaco di porre in quarantena l’intera struttura: nel frattempo, tutti gli ospiti della struttura sono stati sottoposti di conseguenza al tampone, del quale ora si attendono gli esiti.

Coronavirus, le case di riposo diventano focolaio del Covid-19

Nel frattempo, all’interno della casa di riposo, al momento può accedere soltanto il personale sanitario: “Sono stato informato nella mattinata di ieri dal Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) della nostra azienda sanitaria, del ricovero presso l’ospedale di Rieti di una paziente proveniente dalla struttura in oggetto e trovata positiva al Covid 19 – scrive stamane Fabi - I sanitari della Asl hanno effettuato, sempre in mattinata, come da protocollo, tamponi su pazienti e operatori della residenza e l’ Amministrazione ha disposto immediatamente il provvedimento di quarantena per la struttura. Tale provvedimento prevede l’ingresso all’ interno della struttura solamente del personale sanitario, munito di adeguati dispositivi di protezione individuale, al fine di garantire l’assistenza ai pazienti. Siamo in attesa dei risultati dei tamponi, che arriveranno nella giornata odierna, per prendere le decisioni e adottare le ulteriori misure del caso, se necessario, in base a quanto previsto dai protocolli. Siamo in costante contatto e lavoriamo in sinergia con la Asl, la Prefettura, le Forze dell’ ordine per gestire al meglio la situazione, garantendo la sicurezza della popolazione. Non appena avremo i risultati dei tamponi e una volta prese le conseguenti decisioni ne daremo comunicazione”.

Una situazione critica, che ora rischia di mettere in difficoltà anche il paese di Contigliano: stando a quanto appreso da Il Messaggero, infatti, sulla base del racconto di una donna, figlia di uno degli ospiti della struttura di Greccio, “Il giorno precedente giorno prima del ricovero in ospedale della donna di Greccio, a causa del sovraffollamento due ospiti provenienti da Greccio erano stati trasferiti in una casa di riposo di Contigliano”.

Gli attacchi social

Fabi si scaglia poi contro quelle che giudica speculazioni politiche via social sull’emergenza sanitaria: “Nonostante non faccia parte del mio carattere rispondere a sterili provocazioni, per di più riportate su questo o altri social, mi trovo costretto a dover rilevare, con grande rammarico, che nonostante la gravità del momento ci sia ancora qualcuno, qualche personaggio, che, dopo essere uscito da un letargo durato mesi, si palesa tentando di speculare politicamente su questa situazione, alimentando quelle che sono le naturali paure che ciascuno di noi da molto tempo sta provando sulla propria pelle. Penso che questo sia quanto di più triste e deplorevole si possa immaginare. A queste persone dico, andate a vedere, a leggere i provvedimenti che sono stati presi in questo periodo di completa emergenza da questa Amministrazione, ma soprattutto li invito a pensare qualche secondo prima di scrivere o di parlare. E infine li invito, qualora vogliamo realmente fare qualcosa di utile per la nostra Comunità, a mettersi a disposizione, così come tante persone stanno facendo. Ma non voglio spendere una parola di più nei confronti di questi personaggi. Li lascio alla loro tristezza e al loro livore. Noi dobbiamo lavorare”.

