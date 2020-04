Ultimo aggiornamento: 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Edicola – tabaccheria e vendita oggettistica, “Smiles” nella zona delle Magnolie in via Matteotti a Poggio Mirteto, non ha mai chiuso e, prese tutte le necessarie accortezze, dal distanziamento ai disinfettanti fino al non creare assembramenti e le mascherine, vista l’emergenza sanitaria in corso, l’attività continua a fornire il servizio di vendita quotidiani e riviste, periodici e tutto ciò che in questo particolare momento, aiuti e possa fare informazione oltre ad impegnare le giornate di chi è più tempo a casa.«La voglia di informazione è tanta - spiegano i due soci, Guido e Monica - gente in giro ce n’è meno ma i quotidiani che tradizionalmente qui vanno per la maggiore, Il Messaggero in primis, Corriere e Repubblica col Corriere dello Sport, si vendono. Inoltre c’è stato un incremento di periodici di enigmistica. La gente ha più tempo per leggere e cerca magari anche di distrarsi oltre che leggere il quotidiano e i cruciverba stanno costituendo un bel passatempo per chi è a casa».Nel complesso però una rimodulazione dei tempi e acquisti c’è stata nell’Edicola Smiles balzata nell’ultimo anno due volte agli onori della cronaca per due mega vincite (vende anche gratta e vinci) con un VinciCasa da 500 mila euro il 3 agosto 2019 e 127 mila euro al Lotto ad inizio 2020.«I clienti arrivano e cercano di sveltire gli acquisti - spiegano Monica e Guido - prima il giornale era anche la scusa per scambiare una parola e l’edicola diventava un momento di socializzazione col cliente, un commento, una chiacchierata. Ora c’è paura, si va di corsa, ansia. Speriamo che tutto si aggiusti e si torni alla normalità. Più tempo passa più ce n’è bisogno».Monica e Guido Trabacca (nella foto scattata questa mattina insieme con le mascherine e l’edizione odierna del Messaggero – Lazio Nord) cercano di rendere un servizio il più normale possibile rispetto ai tempi che sono cambiati nell’ultimo mese e mezzo.«Noi restiamo aperti dalle 7.30 alle 18 facendo orario continuato malgrado, gente ne giri di meno e cerchiamo di continuare ad essere presidio di informazione e fare e fornire servizi visto che da noi si pagano anche utenze e bollette. Cerchiamo davvero di riuscire ad essere ancora più vicino alle esigenze della clientela in questo difficilissimo momento auspicando che tutto torni come era prima e il più in fretta possibile. Crediamoci, tra qualche tempo speriamo che tutto ciò resti solo un brutto ricordo».