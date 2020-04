© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con un Viale Maraini silenzioso come non è mai stato; illuminato dalla luce di prima mattina, con la bella stagione che inizia a fare da cornice alle nostre giornate, nel quartiere di Madonna del Cuore e vicino a quello di Micioccoli, davanti all’ex zuccherificio, l’Edicola Fovi ogni giorno permette al proprio quartiere di informarsi o distogliere lo sguardo dalle notizie per dedicarsi un po’ al gossip, con le moltissime dirette o storie che i vips ogni giorno postano sui social.Per le edicole, “già in fase 2”, dall’inizio dell’emergenza sanitaria è stato importante dai primi giorni prendere giuste precauzioni per contrastare il virus, per informare il quartiere e la città, come dice Elena Fovi, la proprietaria: «Era ed è importante esserci, il giornale cartaceo è una fonte sicura di informazione e credo che sia molto importante ogni giorno informare il quartiere o la città con notizie sicure».Cosa molto importante contrastare l’emergenza, appunto, con sanificazioni continue, utilizzo di mascherine e guanti già dai primissimi giorni, riprende «Certamente è importante l’utilizzo di guanti e mascherine, che in qualche modo ci fa sentire sicuri, ma soprattutto una continua sanificazione dei locali. I miei genitori hanno un attività di estetista e quindi sono molto preparati nella sanificazione con prodotti mirati per questo tipo di attività. Quotidianamente e anche più volte al giorno, c’è la continua disinfezione di pavimenti, maniglie della porta, bancone e altro».E’ una situazione surreale, quella di cambiare il proprio modo di vivere in così poco tempo, con città sempre più vuote e la paura che inizia a pesare anche nella testa dei reatini, con un viale Maraini di prima mattina vuoto e silenzioso c’è chi sfrutta la bella mattinata per fare due passi e prima di tornare a casa percorrere un pezzo del Viale con un quotidiano sottobraccio. La vendita dei quotidiani sono in aumento, secondo Elena Fovi «c’è voglia di informazione sicura e le vendite dei quotidiani sono in aumento; anche possibile che qualcuno la usi come scusa per uscire di casa ogni giorno. Ma come già detto, il cartaceo da un mio punto di vista, è molto importante in periodi come questi in cui circolano molte notizie. Oltre i quotidiani i nostri clienti comprano anche giornali di gossip, forse per distrarsi un po’. Durante la settimana di pasqua c’è stata la vendita di qualche prodotto in più per i bambini».