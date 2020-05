RIETI - Nel primo trimestre 2020 nel Lazio i consumi di gasolio per autotrazione sono calati del 40,9%, mentre i consumi di benzina per autotrazione sono calati del 28,2%. Nel comparto dei consumi di benzina per autotrazione nel Lazio tutte le province hanno fatto registrare un calo: Viterbo (-43%), Frosinone (-38,8%), Roma (-26,8%), Latina (-19,2%), Rieti (-6,4%). Anche nel comparto dei consumi di gasolio per autotrazione tutti i dati provinciali sono negativi: Roma (-47,5%), Frosinone (-31,2%), Viterbo (-29,7%), Rieti (-15,3%) e Latina (-13,3%). Questi dati sono stati elaborati dal Centro Studi Continental sulla base di dati del Ministero dello Sviluppo Economico. © RIPRODUZIONE RISERVATA