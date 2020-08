Coronavirus, a Forano altri 3 positivi: ora sono 5 di cui 4 minorenni. Il comunicato del sindaco Cortella

RIETI - Due casi di positività segnalati l’altro ieri, due ragazzi 11 e 13 anni, e tre nel bollettino della Asl di questa mattina, una donna e due giovani di 15 e 17 anni, di cittadini residenti a Forano di rientro dalla Sardegna. Il sindaco Marco Cortella, nell’invitare tutta la cittadinanza «ad aumentare il grado ed il livello di consapevolezza e responsabilità» ha diramato il seguente comunicato.



Il comunicato del sindaco

«A seguito della nota del 20 agosto scorso emessa dalla Direzione regionale Sanità del Lazio, in considerazione del consistente riscontro di positività al Covid.19 nella regione Sardegna, a tutti i cittadini che vi hanno soggiornato e stanno rientrando nella regione Lazio e quindi nel territorio del Comune di Forano è consentito il ricorso al test, che potranno effettuare recandosi presso il Drive in allestito dalla Asl di Rieti. Raccomando di farlo a tutti i nostri concittadini. Per informazioni utili si invitano i cittadini a telefonare al numero verde Covid-19 della Asl di Rieti 800938875 o inviare mail all’indirizzo sispaslrieti@asl.rieti.it».



«Aumentiamo il grado ed il livello di consapevolezza e responsabilità – ha concluso il sindaco Marco Cortella- serve a tutti nessuno escluso».



