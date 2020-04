© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È attiva la procedura di accesso al Fondo Santa Barbara. L’iniziativa si rivolge a quanti si trovano in difficoltà economica in conseguenza della pandemia di coronavirus. La Diocesi di Rieti ha stanziato 500 mila euro, provenienti dall’8 per mille, per sostenere il reddito di chi ha perso o ridotto le proprie occasioni di lavoro a causa del Covid-19: dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, lavoratori precari, lavoratori autonomi, collaboratrici familiari e altre categorie di lavoratori fragili.Queste famiglie riceveranno per tre mesi un contributo pari alla differenza tra il loro attuale reddito e il reddito costituito dalla soglia di povertà assoluta, determinato dall’Istat in base al numero dei membri del nucleo familiare, alla loro età, al luogo di residenza.Per chiedere l’accesso al Fondo è necessario essere stabilmente residenti sul territorio della Diocesi di Rieti, essere disoccupati o aver ridotto le proprie occasioni di lavoro a causa del Covid-19, non avere percorsi già in atto con la Diocesi di Rieti, avere entrate familiari inferiori alla soglia di povertà assoluta.Per fare domanda è necessario compilare il modulo on-line disponibile sul sito fondosantabarbara.org e allegare alcuni documenti, tra i quali l’Isee corrente e il modulo sulla Privacy. Dallo stesso sito è possibile scaricare il modulo da compilare e presentare a mano presso la Caritas diocesana, nella sede di piazza Oberdan 18 a Rieti, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Le richieste ricevute dalla Caritas diocesana saranno valutate in modo anonimo da un’apposita commissione, che stabilirà l’eventuale contributo. Il regolamento e tutta la documentazione sono disponibili sul sito fondosantabarbara.org.Per le situazioni di povertà e fragilità indipendenti dal Covid-19 o che non hanno i requisiti per l’accesso al Fondo Santa Barbara restano aperti i tradizionali canali della Caritas diocesana, a partire dal Centro di Ascolto di piazza Oberdan, e il numero verde 800.94.14.25, attivato dalla Diocesi di Rieti all’inizio della pandemia.Il fondo è aperto al contributo di altre realtà che possono aggiungere ulteriori risorse affinché si possano aiutare quante più persone possibile. Chi vuole sostenere la causa può effettuare un versamento utilizzando l’Iban IT29 I083 2714 6000 0000 0005 147, indicando «Fondo Santa Barbara» nella causale.