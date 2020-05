RIETI - Ci sono 50 mila euro a disposizione per la promozione di attività sportive per giovanissimi e disabili di Rieti e provincia. Sono i fondi del bando della Fondazione Varrone, lanciato a marzo e prorogato fino al 15 giugno, per dare agli interessati più tempo per partecipare, dopo il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria. Il bando è destinato ad associazioni e società sportive dilettantistiche non profit, enti pubblici e organizzazioni private non profit con finalità formative e/o socio educative – che in partnership tra loro propongano attività sportive per bambini e ragazzi tra i 4 e i 19 anni e per bambini, giovani e adulti con disabilità tra i 4 e i 60 anni. Le attività e i progetti dovranno svilupparsi nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 e il 1 giugno 2021, con una durata di 8 mesi.

Si intende così promuovere lo sport tra giovani e giovanissimi per favorire l’adozione di stili di vita sani e attivi, stimolare spirito di gruppo, lealtà, rispetto delle regole e rifiuto della violenza, e in giovani e adulti con disabilità la pratica sportiva come mezzo di inclusione sociale e partecipazione. Altro obiettivo del bando è quello di stimolare la collaborazione tra associazioni sportive e organizzazioni attive nel mondo dell’educazione e del sociale, che includano lo sport nei propri percorsi di crescita e di sviluppo per ciò che lo sport può rappresentare in termini di valori e benessere psico-fisico.

Il bando in tutti i suoi dettagli è consultabile sul sito della Fondazione Varrone, cliccando su https://www.fondazionevarrone.it/it/bandi/bando-sport-2020.html

© RIPRODUZIONE RISERVATA