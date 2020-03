© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In giorni duri come non mai per il Paese e per la provincia di Rieti, anche la Fondazione Varrone è pronta a dare il suo contributo alla tenuta della comunità locale, chiamata ad una prova di responsabilità e senso civico senza precedenti. «In questo momento l’attenzione di tutti è rivolta innanzitutto al gigantesco sforzo del sistema sanitario per il controllo e la cura del virus – dice il presidente Antonio D’Onofrio – Con il direttore generale Marinella D’Innocenzo l’interlocuzione è continua: la Fondazione è pronta ad intervenire per sopperire a quelle esigenze che la Asl dovesse manifestare per fronteggiare l’emergenza di queste settimane».Massima attenzione anche a quei settori del volontariato locale più attivi nel campo sanitario e sociale: «Siamo disponibili a valutare tutte quelle forme di sostegno diretto e indiretto agli enti non profit che sono in campo per il contenimento degli effetti del virus tra le fasce più fragili della popolazione, anziani e malati in primis», continua D’Onofrio.Le istanze possono essere presentate scrivendo a info@fondazionevarrone.it e saranno tempestivamente valutate. «Come Fondazione avevamo già da giorni annullato tutte le manifestazioni della nostra programmazione. Oggi questo non basta più. Facciamo nostro e rilanciamo l’appello del governo ai cittadini a fermarsi, a restare a casa per quanto più possibile. Tornerà il tempo degli eventi a San Giorgio e nei borghi della nostra provincia, e anche per quelli ci saremo».