© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In attesa di decisioni ufficiali circa l’emergenza Coronavirus-Covid19, la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti ha ottenuto anche il patrocinio di ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, ha concesso ufficialmente il patrocinio alla decima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti. In relazione all’emergenza epidemiologica da Coronavirus-Covid19, l’evento rimane attualmente in programma in attesa di indicazioni definitive da parte del Governo e delle Amministrazioni locali.Al momento la Fiera, inizialmente in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Rieti, è stata posticipata all’ultima settimana di agosto. «Ad oggi non siamo ancora in grado di assumere una decisione definitiva circa lo svolgimento o l’annullamento della manifestazione poiché, come tante altre realtà del Paese, siamo in attesa delle decisioni del Governo. Intanto, però, stiamo lavorando affinché, nel caso fosse possibile, l’evento possa tenersi, con tutte le cautele e le precauzioni che verranno indicate dalle Autorità. La salute viene prima di tutto – dichiara il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – ma da parte nostra c’è la volontà di esserci, chiaramente solo se ci saranno le condizioni. Nel frattempo, il patrocinio ufficiale di Ismea, che segue quello del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, è un nuovo obiettivo raggiunto, per il quale esprimiamo soddisfazione e che testimonia l’importanza che la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti riveste ormai nel panorama delle manifestazioni a carattere agricolo e alimentare del nostro Paese».