RIETI - Fase 2, no grazie, passiamo alla 3! E' questo quello che sembra passeggiando per le vie del centro. I reatini, infatti, sembrano non aver ben compreso che l'allarme non è ancora cessato, tutt'altro. Eppure complici la noia, la stanchezza mentale e le belle giornate, molte persone hanno di fatto riempito le strade soprattutto quelle adiacenti il centro storico. Umanamente assolutamente comprensibile, però è una situazione che va gestita con tutte le precauzioni del caso.



Tante (troppe) le persone viste in giro e, cosa più preoccupante, il distanziamento sociale non è sempre rispettato. Ecco, quindi, via Cintia intasata dalle auto, condizione normalissima per una delle vie più importanti del centro storico, se non fosse per il fatto che ci troviamo ancora in emergenza. Tantissimi ragazzi in bicicletta, a passeggio anche due tre alla volta e poi nuclei familiari costituiti da entrambi i genitori e figli, coppie di anziani che si sporgono dal Ponte Romano per godere del panorama e del passaggio di 3 canoe e poi biciclette, monopattini (soprattutto quelli elettrici), gelati, pizzette, skaters...

La cosa preoccupante è che almeno il 50% non indossa la mascherina che è di fatto il dispositivo di sicurezza più indicato per contrastare la diffusione del virus quando si incontrano altre persone. Sembra una normale giornata di primavera. Ma la strada da fare per tornare alla normalità in realtà è ancora lunga.

