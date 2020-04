RIETI - Il vicesindaco di Rieti e assessore alle attività produttive del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha incontro in videoconferenza i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal. L'incontro è stato organizzato per fare il punto sulla situazione economica del territorio, iniziando a delineare una strategia comune. Tra i temi oggetto di confronto la situazione sanitaria, l’impatto sociale dell’emergenza coronavirus-Covid 19 e la Fase 2.

«Gli incontri che stiamo facendo sono il primo passo per costruire una strategia complessiva per le sfide che abbiamo di fronte – dichiara il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Per quanto riguarda l’aspetto sanitario, abbiamo concordato sulla necessità di proseguire nel pressing sulla Regione per arrivare a processare i tamponi anche nel laboratorio analisi dell’Ospedale De Lellis, esprimendo soddisfazione per l’annunciata possibilità di effettuare i primi test sierologici. Sul tema dell’impatto sociale della crisi, ho aggiornato i sindacati su tutte le iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale, tra le quali la consegna delle card per i buoni spesa, il sostegno ai canoni di locazione, l’esenzione della Tosap, il rinvio del versamento della tassa di soggiorno e il rinvio del versamento di alcuni tributi locali, oltre alle iniziative di finanziamento alle imprese. Ci siamo poi concentrati sulla cosiddetta Fase 2, la ripartenza, che sarà la grande sfida da affrontare nel futuro a breve-medio termine da parte dell’intero territorio».

«Siamo d’accordo - prosegue la nota - sulla necessità che questa fase coniughi la ripartenza delle attività economiche con la tutela della salute dei lavoratori. Siamo tutti consapevoli del bisogno che l’economia riparta in sicurezza come stabilito nel protocollo nazionale sottoscritto dalle sigle sindacali con il Governo. Abbiamo concordato di proseguire un lavoro condiviso per analizzare le esigenze delle attività economiche, chiaramente diverse settore per settore, al fine di chiedere alle Amministrazioni di livello superiore, iniziative e sostegni ad hoc per ogni categoria produttiva, con l’obiettivo prioritario di salvaguardare l’occupazione, nonostante le restrizioni ad esempio nell’accesso agli esercizi commerciali o nell’organizzazione del lavoro aziendale, che inevitabilmente proseguiranno nei prossimi mesi. Fondamentale l’avvio rapido di tutti i cantieri finanziati e di tutti i progetti strategici per il territorio, dalla Salaria al Tsm 2, dal nuovo ospedale agli interventi Anas, oltre chiaramente agli interventi comunali. L’aggiornamento sarà periodico anche per capire come gestire e calare sul territorio i provvedimenti che saranno emessi dal Governo nelle prossime settimane».

© RIPRODUZIONE RISERVATA