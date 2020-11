Coronavirus, Asm: «Impossibile effettuare test rapidi e sierologici nelle farmacie»

RIETI - «A seguito dell'analisi del protocollo sanitario predisposto dalla Regione Lazio, Asm Rieti comunica di non avere né locali adeguati, né personale idoneo per poter effettuare tamponi antigenici rapidi e test sierologici nel rispetto degli standard di sicurezza previsti. Meraviglia pertanto che chi dovrebbe conoscere a menadito la dotazione aziendale e il dettato dell'accordo regionale si a venturi in proposte irricevibili», lo scrive Asm in una nota.

