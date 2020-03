L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 31 MARZO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus farmacie in prima linea nell'emergenza coronavirus. Purtroppo in Italia non sono mancati vittime tra i farmacisti, come a Saint Vincent e a Nettuno, contagiati da coronavirus.Il racconto di una farmacista reatina: le misure adottate, il cambiamento dei clienti, i timori quotidiani.