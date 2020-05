RIETI - Fara Sabina diventa Comune Covid Free. Ad annunciarlo il sindaco farense Davide Basilicata (nella foto) dopo che sabato, una nota della Asl aveva comunicato di una persona guarita nel suo comune. Si trattava dell’ultimo positivo ora guarito dal Covid 19.



Fara Sabina, vale la pena ricordarlo fu il primo Comune del reatino a far registrare contagiati (la coppia di cinesi) ad inizio marzo quando stava iniziando la pandemia.

Il sindaco e l'annuncio

«Fara in Sabina – ha scritto il sindaco Davide Basilicata- è Covid Free. L’ultimo nostro concittadino positivo è guarito dal Covid-19. È un bel giorno per la nostra città dopo mesi difficili, a tratti drammatici, nei quali ci siamo ritrovati uniti come comunità e abbiamo dimostrato che insieme possiamo superare grandi difficoltà. Il primo tempo della partita contro il virus è terminato, ora dobbiamo lavorare per prepararci ad affrontare il secondo. Fara non si farà trovare impreparata. Dai test medici per lo studio statistico sul comportamento del virus, alla rete di sicurezza attraverso il monitoraggio della temperatura corporea nelle attività commerciali, a scuola e negli edifici pubblici; dal sostegno alle attività economiche agli aiuti alle fasce più colpite. Tanto è stato fatto, ma nelle prossime settimane saremo chiamati a fare altre scelte cruciali per la sicurezza e la vita dei nostri cittadini».

Ultimo aggiornamento: 20:33

