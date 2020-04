L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

RIETI - Coronavirus : il racconto di Francesco Sorana, ora guarito dal coronavirus insieme al padre Giovanni e soprattutto alla mamma, Stefania Perazzoni, infermiera, ricoverata per alcuni giorni in Terapia intensiva. Le paure, la speranza e ora anche il sorriso per la paura passata: «Una lezione di vita​».