«Nessuno resti solo». Fratelli d'Italia Fara lancia la raccolta fondi per le famiglie farensi vista l'emergenza coronavirus.

«Mai come oggi tanta nostra gente ha bisogno di aiuto anche per poter soddisfare i propri bisogni primari.

La Croce Rossa, la Caritas e le strutture religiose stanno facendo tantissimo e la nostra Comunità dà quotidianamente grande prova di generosità ed altruismo riempiendo i carrelli della spesa dei volontari all’uscita dei supermercati - dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Chiara Costantini e Simone Fratini - Tuttavia c’è chi vorrebbe e potrebbe contribuire, ma non ha la possibilità materiale di spostarsi. Per questo motivo ci mettiamo a disposizione per acquistare beni alimentari da destinare alle famiglie farensi in difficoltà con la massima trasparenza, rilasciando ad ognuno ricevuta del contributo, pubblicando estratto conto della carta prepagata e relativi scontrini della spesa».

«A causa delle restrizioni negli spostamenti e degli orari contingentati per gli appuntamenti con gli istituti di credito non abbiamo potuto aprire un conto dedicato - prosegue la nota di FdI farense - ma i versamenti verranno accreditati su una Postepay a nome del nostro consigliere comunale Chiara Costantini. I generi alimentari acquistati verranno consegnati alla Croce Rossa e alle parrocchie del comune che sapranno come ed a chi distribuire le derrate. Sarà possible partecipare con ogni cifra, anche la più piccola. Uniti ce la faremo».

Come donare

Intestatario: Chiara Costantini Iban:IT29O3608105138228578528585

Causale: EMERGENZA COVID19 NESSUNO RESTI SOLO

