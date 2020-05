RIETI - Parcheggi a disposizione delle attività gastronomiche che hanno bisogno di più spazio per riaprire in sicurezza e contributo del 20% sull’importo a sostegno di tutte le attività commerciali che pagano l’affitto, Inoltre, sostegno e posticipo della Tari per le utenze non domestiche parametrando il contributo all’esborso del 2019.

Sono le proposte che il gruppo di opposizione Fara bene comune, accanto a quelle già avanzate, ha presentato a sindaco e Amministrazione per andare incontro alle imprese di Fara Sabina.

«Capiamo il dramma che gli imprenditori stanno affrontando – dichiara il capogruppo Gabriele Picchi a nome di Fara bene comune - La macchina nazionale, purtroppo, è lenta ed è quindi necessario intervenire in tutte le direzioni, anche con piccole misure, che diano respiro alle attività. Il nostro intento è aiutare, concretamente, l'Amministrazione, ad affrontare il momento con risposte serie per tutti i nostri concittadini. A seguito del Decreto Cura Italia di aprile le attività del settore estetico, dell’abbigliamento e della ristorazione potranno riaprire scaglionate a partire dalla metà di maggio subendo più di altre attività una perdita di guadagno». Da qui la rosa di proposte.

Le iniziative

«Riteniamo necessario – spiega Picchi - intervenire con maggiore concretezza in favore delle attività, in primis posticipando i termini di pagamento della Tari per le utenze non domestiche rientranti nei settori colpiti dalla pandemia e, in un secondo momento, con un contributo, magari dopo aver trovato i giusti equilibri del Bilancio 2020, dando come parametro di riferimento per la quantificazione del contributo, l’esborso relativo alla Tari pagata dal beneficiario per l’esercizio 2019. Nel caso di attività non presenti in tale esercizio verrà assunto a riferimento l’esborso Tari calcolato per il 2020. Un’iniziativa a costo zero che vogliamo proporre riguarda le attività del settore gastronomico che per motivi strutturali avranno difficoltà alla riapertura per effetto del decreto Cura Italia che regolamenta le distanze e la gestione degli spazi».

«Per far fronte alle riaperture potremmo far utilizzare, gratuitamente, le aree che normalmente sono destinate a parcheggio, messe in sicurezza a spese del Comune, alle attività che sono adiacenti a tali spazi. In ultimo – conclude il capogruppo Picchi - proponiamo, un ulteriore aiuto per i commercianti che pagano un canone di locazione, un contributo almeno del 20% dell’importo sostenuto, da recuperare sul pagamento dell’Imposta municipale dell’immobile; se l’imposta comunale è inferiore al suddetto importo il valore del contributo sarà quantificato fino a concorrenza dell’Imposta».



Ultimo aggiornamento: 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA