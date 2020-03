RIETI - «L’emergenza nazionale non può ritenersi superabile senza il contributo di tutti per sostenere le famiglie che oggi si trovano in difficoltà». Esordisce così la nota della cooperativa Gianolio in merito all'emergenza coronavirus.

«Con il Consiglio di Amministrazione non abbiamo esitato all'unanimità a deliberare la volontà di donare l’intera produzione dell’ultima campagna 2019/20 AL capofila della Porta Sociale del Comune di Rieti (Assessorato ai Servizi Sociali) il “Guazzabuglio odv Emergenza e Povertà” che troverà modo di consegnare le bottiglie alle famiglie più bisognose nei Comuni della Basa Valle del Velino - prosegue la nota - Metteremo a tavola non solo un gesto di solidarietà ma rafforziamo la mission della stessa Cooperativa Gianolio che è nata con il solo ed unico scopo di poter contribuire allo sviluppo di questa terra».

«La produzione di circa 200 bottiglie che è stata donata sarebbe servita per promuovere il nostro territorio nelle fiere di settore e durante altre manifestazioni, in questo momento di difficoltà abbiamo fatto una scelta più di campo, aiutare i nostri concittadini - prosegue la nota - L’Associazione di Volontariato il Guazzabuglio, già incline alle problematiche post sisma del Centro Italia ed operativa a supporto dei nuclei familiari in forte disagio esprime profonda gratitudine a tutto il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Gianolio che mai come in questo momento si stringe al’emergenza alimentare Covid-19 per nuclei vulnerabili»

