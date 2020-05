© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ uno dei tre punti vendita dei quotidiani di Poggio Mirteto Scalo, l’area di servizio “Self Area Erg Capparella”. Gli altri due sono il "Bar dello Sport" e il “Cedro del Libano” il bar della Stazione ferroviaria. Nella popolosa frazione mirtense (oltre mille residenti) e luogo di passaggio per eccellenza e di servizi, le rivendite dei giornali rappresentano presidi importanti.«In realtà – spiega Rita, della Self Area Capparella - quello della vendita dei quotidiani è un servizio importante e in più che offriamo, insieme a tante altre cose che può offrire una stazione di servizio concepita in chiave moderna tra carburanti, lavaggio auto e accessori si offre il servizio bar anche se per il momento solo asporto così come la tavola calda e panini, tabacchi e, appunto giornali».«Noi essendo stazione carburanti, tabacchi ed edicola - spiega Rita - siamo stati sempre aperti seppur con orari ridotti limitatamente alle mattine ed il pomeriggio per i carburanti c’era il self service. A livello di passaggio, e quindi vendita quotidiani, una flessione si è avvertita nei giorni dove di colpo tutto è rimasto chiuso intorno a noi con la gente che ne girava davvero poca. Da qualche giorno le cose pian piano sembra si stiano rimettendo in moto. Maglio così e cerchiamo di essere prudenti, sperando che tutto passi e finisca in fretta. La voglia di normalità e di tornare alla vita di prima c’è e si avverte in ognuno di noi».«Sì - dice Rita - lo abbiamo notato e sicuramente avere più spazi e maggiore possibilità di notizie sull’edizione cartacea è un qualcosa che si apprezza, se ci sono più pagine il giornale è più ricco di contenuti, anche perché il quotidiano, anche nell’era tecnologica, si fa sempre apprezzare, piace e un occhio ce lo buttano tutti, fa piacere sfogliare il giornale tra un caffè e una chiacchiera, una battuta e un commento di una notizia. Come dicevo prima, la voglia di normalità».