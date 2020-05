RIETI - Un ospite reatino in collegamento via streaming da Rieti nel periodico di approfondimento giornalistico di attualità e politica di Rete4, “Dritto e rovescio” nella puntata andata in onda ieri sera, 30 aprile. In evidenza il ristoratore reatino Gianluigi Grassini, titolare del bar-tavola calda Alexius di Porta d’Arci. Moderati dal padrone di casa - il giornalista Mediaset Paolo Del Debbio - tra gli interventi dei numerosi ospiti, il 39enne ristoratore si è rivolto direttamente al deputato Pd Andrea Romano manifestando apertamente le gravi difficoltà in cui versano gli operatori del settore in un momento di enorme criticità a causa della mancanza di fondi e liquidità per riaprire.

Già nei giorni scorsi Grassini - con una serie di video diffusi via social e che avevano ottenuto migliaia di visualizzazioni - aveva espresso in maniera chiara la propria situazione di grave impasse ma, nonostante tutto, la sua volontà di resistere per poter andare avanti e ripartire Un grido di allarme intorno al quale si è ampiamente dibattuto - con il professor Romano attaccato su più fronti sulla gestione economica dell’emergenza - in ragione dello stop forzato dovuto al Coronavirus.Tempi duri e difficili in una congiuntura economica destinata a rimanere paludata in assenza di provvedimenti seri, concreti e soprattutto rapidi prima che un altro mese di attesa uccida i commercianti.

