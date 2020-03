© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Avevano auspicato, non più tardi di una settimana fa, che altri studenti e altre classi seguissero il loro esempio, quello dei ragazzi del Liceo Scienze Umane dell’Istituto Gregorio da Catino , i quali avendo raccolto i soldi per il tradizionale pranzo dei cento giorni all’esame e che, visti i provvedimenti restrittivi arrivati dal governo per contenere al massimo il rischio contagio dal Coronavirus, avevano deciso di donare l’intero ricavato delle offerte raccolte a “Un letto per il Lazio“, associazione nata per rafforzare i letti di terapia intensiva degli ospedali del Lazio.Le classi coinvolteLa classe pioniera, in Sabina, di questa nuova esperienza è stata il V BO del Liceo delle Scienze umane. E’ di ieri la notizia che la stessa cosa faranno ora gli studenti del V As del Liceo Scientifico e la V U sempre di Scienze Umane coi fondi raccolti che verranno devoluti al nosocomio romano Lazzaro Spallanzani (nella foto) per acquisto di macchinari per le terapie intensive.