RIETI - L'assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, ha ricevuto una significativa donazione di pacchi alimentari di prodotti a lunga conservazione, frutto della raccolta organizzata dai gruppi componenti “Comunità Rieti” lo scorso 30 aprile presso il supermercato Tigre di via Raccuini. Ottima la risposta dei cittadini all'iniziativa che ha permesso di contribuire al sostegno alimentare che da settimane l'assessorato sta implementando, in conseguenza delle difficoltà economiche dettate dalla crisi epidemiologica in corso.«Ringrazio sentitamente tutti i gruppi riuniti di Comunità Rieti per un gesto importante e concreto. Il tessuto vitale della nostra Città, dall'inizio dell'emergenza, non si è mai fermato o arreso – dichiara l'assessore ai servizi sociali, Giovanna Palomba – La comunità locale è stata in grado di esprimere, attraverso gesti concreti di grande solidarietà come questo, una grande partecipazione e condivisione delle difficoltà attuali, con l'impegno di ogni componente del tessuto cittadino: associazioni, privati, imprenditori. La Comunità reatina ha dimostrato di avere forza e coesione per affrontare le sfide a cui siamo chiamati, ora nella fase di emergenza e successivamente in quella della ricostruzione. La solidarietà e la coesione saranno il motore a cui ci affideremo, non soltanto per alleviare le sofferenze ma anche per spingere la ripresa».