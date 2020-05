RIETI - Il Football Club Rieti ha donato mascherine, visiere ed occhiali protettivi all'ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti. «Un'iniziativa voluta dal presidente Riccardo Curci e dal consigliere delegato Carmine Del Regno per sostenere la sanità reatina, in questo momento di difficoltà dove stiamo combattendo tutti come un'unica, grande squadra».



Le parole del dg Pierluigi Di Santo

«In questo periodo in cui in tutta Italia si è giocata una partita importantissima. Noi, società tutta, ringraziamo i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari che hanno combattuto in prima linea. Il loro coraggio e la loro determinazione è stato un esempio per ognuno di noi». Ultimo aggiornamento: 16:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA